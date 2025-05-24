Курйозна ДТП трапилася у Яремче ФОТО

У п’ятницю ввечері, 23 травня, легковий автомобіль протаранив підпірну стіну вздовж узбіччя дороги в місті Яремче. Рятувальники відключили акумулятор автомобіля, щоб запобігти можливому загорянню.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на ДСНС в Івано-Франківській області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до Служби порятунку 23 травня о 19:31 годині. Аварія трапилася у місті Яремче за участі легкового автомобіля. Водій врізався в підпірну стіну вздовж узбіччя дороги.

Інформації про постраждалих наразі немає. Всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.