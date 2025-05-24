В Івано-Франківську тривають активні роботи із благоустрою та підтримки порядку ФОТО

Місто — це не лише фасади і парки. Це кілометри водогонів, каналізацій, мереж, покрівель, дворів, доріг і тротуарів. Щодня наша команда комунальників Івано-Франківська працює над тим, щоб усе це не просто існувало, а працювало, пише МІСТО.

Можливо, ви не звертаєте уваги на чисті урни, покошені парки та сквери, коли увечері горять ліхтарі, є вода у крані. Але як тільки щось із цього не працює — помічають усі. І саме тому ми працюємо щодня і працюємо на випередження, – каже заступник міського голови Михайло Смушак. Реклама: Місцеві пропозиції Альянс Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську! НА САЙТ(099) 116 72 28

За останні дні:

– Завершили комплекс робіт щоб вулиця Вовчинецька стала максимально доступною. Незабаром перевіримо з людьми з інвалідністю;

– Завершили освітлення прибудинкових територій на вулиці Хоткевича, 65а, 67, 67а;

– Проводимо підготовчі роботи до реалізації ремонтних робіт у 28-и будинках ОСББ, які стали переможцями у міському конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування;

– Працюємо над новими схемами організації дорожнього руху і анонсуємо, що вже незабаром будуть нові зміни в русі на вулицях міста.

А ще ми щодня прибираємо місто, вивозимо побутові відходи, проводимо поточні ремонти, обслуговуємо будинки, проводимо догляд за зеленими насадженнями, забезпечуємо водопостачання і водовідведення, утримуємо дитячі та спортивні майданчики, слідкуємо за роботою світлофорів та освітленням міста і ще багато всього іншого.