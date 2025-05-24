На Франківщині стартує набір у бізнес-школу для ветеранів та їхніх сімей

Громадська спілка “Дорога смаку Прикарпаття” оголошує про старт набору до школи бізнесу та фандрейзингу «Ridni-Razom:«Ветеранська бізнес-школа» для ветеранів, їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб. Ініціатива реалізується в Івано-Франківській та Калуській громадах.

Навчальна програма передбачає п’ять занять. В межах проєкту викладатимуть провідні фахівці практики у форматі тренінгів та консультацій. Учасники зможуть отримати практичні знання та навички з маркетингу, підприємництва, написання грантових заявок та розробки бізнес-планів, пише Правда іф.

Зокрема, в межах проєкту надаватиметься повноцінний грантовий супровід ветеранського бізнесу — від написання заявки до реалізації бізнес-ідеї. Крім того, учасники зможуть отримати консультації бухгалтера та юриста, що неабияк допоможе при уникненні помилок у процесі створення власної справи.

Особливістю курсу стане й те, що, окрім теоретичної частини, учасники зможуть відвідати діючі ветеранські бізнеси, отримати менторську підтримку та допомогу у залученні коштів для реалізації власних ідей.

До реалізації проєкту долучилися партнери, які вже активно підтримують ветеранів та працюють з ними. Серед них — комунальний заклад «Дім воїна» Івано-Франківської громади та громадська організація «Чисті серця» з Калуської громади.

Як взяти участь?

Щоб долучитися до проєкту, потрібно заповнити форму за покликанням: https://docs.google.com/forms/d/1QoLGf6aMxdOCKPdExaIlHG-H_svFdDY83WSeSspsREk/edit?pli=1