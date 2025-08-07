За минулу добу окупанти втратили понад 1000 орків та майже 50 артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 7.08.25
- особового складу / personnel – близько / about 1060310 (+1040) осіб / persons
- танків / tanks – 11076 (+4) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23095 (+4) од
- артилерійських систем / artillery systems – 31180 (+47) од
- РСЗВ / MLRS – 1456 (+1) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1203 (+0) од
- літаків / aircraft – 421 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 49930 (+163)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3555 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 57605 (+130)
- спеціальна техніка / special equipment – 3936 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!