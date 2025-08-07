Понад рік вважався зниклим безвісти: у Франківську прощаються із полеглим захисником Володимиром Чучуком

На війні поліг воїн з села Опришівці Івано-Франківської міської територіальної громади Чучук Володимир.
Про це повідомляє КП Міська ритуальна служба, передає Правда.іф
Полеглому героєві було 32 роки
Заходи військового поховального ритуалу по солдату Чучуку Володимиру (16.07.1992-18.06.2024) :
7 серпня о 13.00 годині – розпочнеться прощання зі загиблим у церкві Святої Великомучениці Параскеви за адресою: вул.Блавацького, 2 г, село Опришівці;
О 14.00 годині – чин поховання воїна на кладовищі в селі Опришівці.