У Старому Гвіздці провели в останню путь полеглого героя Дмитра Григоріва ФОТОРЕПОРТАЖ

Івано-Франківщина продовжує прощатися зі своїми кращими синами і доньками, які віддали своє життя у боротьбі із одвічним ворогом України кривавою московією, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Гвіздецьку селищну територіальну громаду.

У середу 06 серпня, Гвіздецька громада вкотре схилила голови в скорботі, провівши в останню дорогу відважного земляка, Героя – Григоріва Дмитра Михайловича, жителя села Старий Гвіздець, який віддав своє життя за Україну.

Це був не просто прощальний день — це був день глибокого болю, сліз і шани..

Полеглому героєві було 56 років

Панахида, жалобна процесія, останнє прощання — і в кожному погляді, в кожному слові лунала подяка: за життя, за захист, за доброту, яку він дарував людям щодня. Після панахиди в храмі похоронна процесія рушила вулицями села.. З кожним кроком ми усвідомлювали: це не просто прощання. Це — біль. Це — пам’ять, яку не стерти з серця. Він був мужнім, вірним, чесним. Він захищав кожного з нас, не думаючи про себе. Його ім’я назавжди буде викарбуване в історії нашої громади. Його подвиг — у наших серцях, йдеться у повідомлені.

Під звуки Державного Гімну та військові залпи Героя поховали на місцевому кладовищі.

Під час церемонії прощання дружині загиблого вручили Державний прапор України.