У Старому Гвіздці провели в останню путь полеглого героя Дмитра Григоріва ФОТОРЕПОРТАЖ

У Старому Гвіздці провели в останню путь полеглого героя Дмитра Григоріва
Автор: Ігор Василик
07/08/2025 08:08
Івано-Франківщина продовжує прощатися зі своїми кращими синами і доньками, які віддали своє життя у боротьбі із одвічним ворогом України кривавою московією, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Гвіздецьку селищну територіальну громаду.

У середу 06 серпня, Гвіздецька громада вкотре схилила голови в скорботі, провівши в останню дорогу відважного земляка, Героя – Григоріва Дмитра Михайловича, жителя села Старий Гвіздець, який віддав своє життя за Україну.

Це був не просто прощальний день — це був день глибокого болю, сліз і шани..

Полеглому героєві було 56 років

Панахида, жалобна процесія, останнє прощання — і в кожному погляді, в кожному слові лунала подяка: за життя, за захист, за доброту, яку він дарував людям щодня. Після панахиди в храмі похоронна процесія рушила вулицями села.. З кожним кроком ми усвідомлювали: це не просто прощання. Це — біль. Це — пам’ять, яку не стерти з серця. Він був мужнім, вірним, чесним. Він захищав кожного з нас, не думаючи про себе. Його ім’я назавжди буде викарбуване в історії нашої громади. Його подвиг — у наших серцях, йдеться у повідомлені.

Під звуки Державного Гімну та військові залпи Героя поховали на місцевому кладовищі.

Під час церемонії прощання дружині загиблого вручили Державний прапор України.

Схиляємо голови перед його родиною. Дякуємо за Сина, Чоловіка, Батька, Брата, Побратима, Героя. Вічна пам’ять. Слава Герою.

