У Франківську родина дезертира інсценувала зникнення військовослужбовця, щоб отримати від держави чималі виплати

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця-дезертира з Івано-Франківська, а також його матері та брата. Обвинувальний акт скеровано до суду. Родину обвинувачують у шахрайстві — вони незаконно отримали майже мільйон гривень компенсації, призначеної родинам безвісти зниклих захисників.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що наприкінці серпня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби на Луганщині. Про своє рішення він одразу повідомив родичів. Ті, в свою чергу, вирішили скористатися ситуацією. Брат запропонував інсценувати «зникнення безвісти», щоб оформити виплати від держави.

Поки дезертир переховувався, його мати та брат звернулися до командування військової частини, подали документи про зникнення та оформили матеріальну допомогу. З жовтня 2023 по листопад 2024 року вони отримали майже 1 мільйон гривень державних коштів.

Крім того, брат військовослужбовця, використавши ситуацію, сам звільнився зі служби — подавши заяву про зникнення родича, він припинив проходження військової служби.

Зрештою, правоохоронці викрили злочинну схему. Обшуки в Івано-Франківську дозволили виявити документацію та самого «зниклого» військового.

Усі троє обвинувачуються у вчиненні шахрайства за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України). Додатково дезертира обвинувачують за ч. 4 ст. 408 КК України, а його брата — за ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними слідства, обидва брати вже повернулися до проходження служби, а завдані державі збитки повністю компенсовано.

Процесуальне керівництво здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.