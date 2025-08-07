Через службову недбалість посадовця, прикарпатська амбулаторія недоотримала медобладнання на 150 тисяч гривень

Про корупційну підозру повідомили інженеру технагляду за службову недбалість під час будівництва амбулаторії у селі Зелена Пасічнянської сільської територіальної громади.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Нагадаємо, що Прокуратура взялася за Франківщину: оголошено 40 підозр стосовно прикарпатських посадовців: ДЕТАЛІ/ФОТО

Через неналежний контроль зникло медичне обладнання на 150 тисяч гривень.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Надвірнянську окружну прокуратуру.

Слідство встановило, що підозрюваний нехтував своїми службовими обов’язками під час здійснення технагляду при будівництві амбулаторії у селі Зелена Надвірнянського району. Інженер неналежним чином перевірив наявність усього передбаченого медичного обладнання при прийманні виконаних будівельних робіт.

Правоохоронці виявили відсутність медичного набору електронних скопічних систем вартістю 150 тисяч гривень, який мав бути переданий разом з об’єктом.

Підозрюваному інкримінують службову недбалість, що спричинила істотну шкоду державним інтересам (частина 1 статті 367 Кримінального кодексу України).