Календар серпня 2025 з датами і днями тижня.
Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
07/08/2025 08:50
Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

7 серпня – 155 років від дня народження Осипа Куриласа (1870-1951), художника, січового стрільця, який бував на Прикарпатті;

– 70 років виповнюється Володимиру Пушкарю (1955), поету-гумористу, автору і виконавцю віршованих та прозових гуморесок, уродженцю с. Камінна Надвірнянського району (нині Івано-Франківської міської територіальної громади Івано-Франківського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.