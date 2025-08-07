Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

7 серпня – 155 років від дня народження Осипа Куриласа (1870-1951), художника, січового стрільця, який бував на Прикарпатті;

– 70 років виповнюється Володимиру Пушкарю (1955), поету-гумористу, автору і виконавцю віршованих та прозових гуморесок, уродженцю с. Камінна Надвірнянського району (нині Івано-Франківської міської територіальної громади Івано-Франківського району).

