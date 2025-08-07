ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Погода в Івано-Франківську та області 7 серпня
Погода в Івано-Франківську та області 7 серпня

Автор: Олег Мамчур
07/08/2025 09:19
7 серпня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську 22-24° тепла. По області вдень — 19-24° тепла. У високогір’ї Карпат 15-20° тепла.

Вітер — північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.