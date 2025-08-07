«Прикарпаття-Благо» підписав 19-річного воротаря

Ще одним літнім новачком «Прикарпаття-Благо» став 19-річний воротар Іван Ширяєв.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

До нової команди цей молодий футболіст приєднався нещодавно, дебютувавши в одному з контрольних матчах. 1 серпня голкіпер уклав дворічний контракт з івано-франківським клубом.

Іван Ширяєв (03.02.2005) народився в Одесі. На юнацьому рівні захищав кольори одеських команд “Отрада” (U-15) і “Пальміра” (U-17) у чемпіонатах ДЮФЛУ.

У серпні 2022 року підписав свій перший професійний контракт з “Чорноморцем”, у складі якого зіграв 19 матчів чемпіонату України U-19.

Влітку 2023-го перейшов до полтавської “Ворскли”, за яку відіграв 18 ігор в чемпіонаті U-19.