«Прикарпаття-Благо» підписав 19-річного воротаря
Автор: Олег Мамчур
07/08/2025 09:47
Ще одним літнім новачком «Прикарпаття-Благо» став 19-річний воротар Іван Ширяєв.

До нової команди цей молодий футболіст приєднався нещодавно, дебютувавши в одному з контрольних матчах. 1 серпня голкіпер уклав дворічний контракт з івано-франківським клубом.

Іван Ширяєв (03.02.2005) народився в Одесі. На юнацьому рівні захищав кольори одеських команд “Отрада” (U-15) і “Пальміра” (U-17) у чемпіонатах ДЮФЛУ.

У серпні 2022 року підписав свій перший професійний контракт з “Чорноморцем”, у складі якого зіграв 19 матчів чемпіонату України U-19.

Влітку 2023-го перейшов до полтавської “Ворскли”, за яку відіграв 18 ігор в чемпіонаті U-19.

