Понад 346 тис грн збитків громаді: у поліції розповіли деталі справи проти голови Яблунівської громади

Слідчі поліції Івано-Франківщини викрили селищного голову однієї з громад Косівського району на зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Внаслідок його дій місцевий бюджет недоотримав понад 346 тисяч гривень.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що у 2022 році селищна рада провела два відкриті аукціони з продажу права оренди земель сільськогосподарського призначення, пише Правда з посиланням на поліцію.
Відповідно до результатів торгів, переможець мав щорічно сплачувати орендну плату в розмірі 58 000 гривень та 105 000 гривень.
Однак посадовець, усупереч затвердженим результатам та вимогам земельного законодавства, уклав із переможцем договори, в яких безпідставно зменшив розмір орендної плати до 6 960 гривень та 12 600 гривень. Це спричинило суттєві фінансові втрати для місцевої громади.
На підставі зібраних доказів селищному голові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.