У Верховинському районі чоловік травмував ногу і потребував допомоги рятувальників

Автор: Оксана Марушкевич
07/08/2025 10:52
Рятувальники надали допомогу травмованому туристу в горах

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області 

“6 серпня о 16:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення від мешканця Києва, який під час спуску з гори Ріжа Кежковата, поблизу села Бистрець Верховинського району, травмував ногу та не міг самостійно продовжити рух. Чоловік потребував допомоги рятувальників. Зв’язок з постраждалим підтримувався, координати місцеперебування було встановлено”, – йдеться у дописі.

Для надання допомоги вирушили гірські рятувальники пошуково-рятувального відділення смт Верховина, які прибувши до місця знаходження туриста, надали йому домедичну допомогу та транспортували до підніжжя гори.