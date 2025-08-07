У Верховинському районі чоловік травмував ногу і потребував допомоги рятувальників

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

“6 серпня о 16:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення від мешканця Києва, який під час спуску з гори Ріжа Кежковата, поблизу села Бистрець Верховинського району, травмував ногу та не міг самостійно продовжити рух. Чоловік потребував допомоги рятувальників. Зв’язок з постраждалим підтримувався, координати місцеперебування було встановлено”, – йдеться у дописі.