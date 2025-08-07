У Верховинському районі чоловік травмував ногу і потребував допомоги рятувальників

Рятувальники надали допомогу травмованому туристу в горах
Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
“6 серпня о 16:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення від мешканця Києва, який під час спуску з гори Ріжа Кежковата, поблизу села Бистрець Верховинського району, травмував ногу та не міг самостійно продовжити рух. Чоловік потребував допомоги рятувальників. Зв’язок з постраждалим підтримувався, координати місцеперебування було встановлено”, – йдеться у дописі.
Для надання допомоги вирушили гірські рятувальники пошуково-рятувального відділення смт Верховина, які прибувши до місця знаходження туриста, надали йому домедичну допомогу та транспортували до підніжжя гори.