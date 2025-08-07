ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Полянині на території церкви згоріла каплиця. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Поляниці на території церкви згоріла каплиця. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
07/08/2025 11:24
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

7 серпня о 04:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу каплиці, що розташована на території церкви у селі Поляниця Надвірнянського району.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС в Івано-Франківській області.

“До місця події оперативно прибули рятувальники, які встановили, що вогнем охоплено орієнтовно 20 м² площі. Завдяки злагодженим та професійним діям вогнеборців пожежу було оперативно локалізовано та ліквідовано, що дозволило запобігти поширенню полум’я на основну будівлю храму”, – кажуть в ДСНС.

Причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюють фахівці.

Згоріла дерев'яна церква після пожежі, ранок.
Згоріла дерев'яна будівля біля церкви, зелена ялина.
Пожежа в дерев'яній церкві гаситься вночі.
Згоріла дерев'яна будівля на вулиці після пожежі.