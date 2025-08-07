У Поляниці на території церкви згоріла каплиця. ФОТО

7 серпня о 04:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу каплиці, що розташована на території церкви у селі Поляниця Надвірнянського району.

Про це повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС в Івано-Франківській області.

“До місця події оперативно прибули рятувальники, які встановили, що вогнем охоплено орієнтовно 20 м² площі. Завдяки злагодженим та професійним діям вогнеборців пожежу було оперативно локалізовано та ліквідовано, що дозволило запобігти поширенню полум’я на основну будівлю храму”, – кажуть в ДСНС.

Причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюють фахівці.