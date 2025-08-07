ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Черкасах невідомий зі зброєю захопив Макдональдс, — поліція
Автор: Олег Мамчур
07/08/2025 11:58
Поліція Черкас працює на місці стрілянини у закладі харчування у центрі міста.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Нацполіції в Черкаській області.

Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю перебуває всередині приміщення. Як видно із відео, опублікованих користувачами в соцмережах, ідеться про ресторан “МакДональдз”. Поліцейські евакуювали відвідувачів на персонал.

Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають на місці інциденту.

Правоохоронці просять не наближатися до закладу харчування. Деталі обіцяють надати згодом.