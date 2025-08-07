На Івано-Франківщині викрили посадовця сільськогосподарської установи, який завдав державі збитків на понад 22 мільйони гривень

Поліцейські Івано-Франківщини викрили посадовця державної дослідної установи у службовій недбалості та причетності до корупційної схеми, внаслідок чого державі завдано збитків на понад 22,8 млн гривень. Фігуранту повідомлено про підозри.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

“В ході досудового розслідування слідчі встановили, що директор Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України неналежно виконував службові обов’язки. Попри вимоги реалізовувати продукцію не нижче ринкової вартості, упродовж 2020–2022 років він укладав угоди з приватною фірмою за заниженими цінами. Так, продукція була продана на понад 89 млн грн, хоча її реальна вартість перевищувала 111 млн грн. Різниця у понад 21,9 млн грн стала збитком для держави”, – йдеться у дописі.

За цим фактом директору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Окрім того, поліцейські задокументували ще один злочин, до якого причетний цей же посадовець та директор приватної агрофірми. У 2024 році вони уклали ряд договорів, в яких завищили об’єми, вартість послуг та площу обробки земельної ділянки. Унаслідок цього установа здійснила зайві витрати на суму понад 932 тисячі гривень.

Директору державної установи та директору агрофірми повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 191 (Привласнення майна в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 364 (Зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.