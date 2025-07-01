За вихідні до обласної лікарні Івано-Франківська госпіталізували кілька десятків пацієнтів. ФОТО

За два дні в Івано-Франківську до обласної лікарні у критичному стані госпіталізували кілька десятків пацієнтів.

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Минулі вихідні додали понад 30 пацієнтів до загальної цифри з-понад 800 станом на понеділок, 30 червня, інформують в обласній клінічній лікарні Івано-Франківської облради.

Серед них 17-річний пацієнт з важкою травмою руки, який поступив до відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги пізно ввечері у п’ятницю. Опівночі його взяли на операційний стіл.

«Більшість травм трапляються саме у вихідні, тому в нас, лікарів, відпочинок відносний, — зауважує хірург Федорів. — Після цього хлопця в мене ще був пацієнт з тромбозом. Тобто дві операції тривалістю 12 годин. Як і минулі вихідні, коли за день довелося робити чотири оперативні втручання, — встигав випити води і переходив до наступної операції».

За спостереженнями лікаря, багато молодих людей виїхали, старші залишаються на самоті й часто потрапляють до лікарні з ускладненими і запущеними випадками у критичних станах. Це ще один перелік до великої кількості травматизму різноманітного походження.

Більшість важких травм можна було уникнути, якщо б люди були більш обачними і менше товаришували з алкоголем на відпочинку.