В Івано-Франківську оголосили тендер на послуги проєктного менеджменту за 588 тисяч гривень

Департамент інвестиційної політики міської ради Івано-Франківська шукає виконавця для управління міжнародним проєктом з розвитку систем водопостачання.

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради оголосив тендер на закупівлю послуг з управління проєктами вартістю 588 тисяч гривень. Закупівля проводиться в межах реалізації міжнародного проєкту “IFSynergy – транскордонне співробітництво в SMART-управлінні системами водопостачання в містах Івано-Франківську та Седльці”, пишуть Версії.

Згідно з інформацією про тендер, проєкт впроваджується в рамках програми Interreg NEXT Poland – Ukraine 2021-2027. Замовником послуг виступає Департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв’язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради.

“ДК 021:2015: 79420000-4 — Управлінські послуги” – зазначено в інформації про тендер. Конкретний код послуги визначено як “79421000-1 Послуги з управління проектами, крім будівельних”.

Документи на участь у тендері можна подавати до 5 липня 2025 року о 01:00. Оскарження умов закупівлі приймаються до 2 липня 2025 року о 00:00. Тендерна документація була оприлюднена 27 червня 2025 року.

Мінімальний крок пониження ціни встановлено на рівні 5 880 гривень, що становить 1% від очікуваної вартості закупівлі. Єдиним критерієм вибору переможця визначено ціну, яка становить 100% від загальної оцінки пропозицій.

Проєкт “IFSynergy” спрямований на розвиток транскордонного співробітництва між Івано-Франківськом та польським містом Седльці у сфері впровадження розумних технологій управління системами водопостачання. Це частина більш широкої програми європейського співробітництва Interreg NEXT Poland – Ukraine 2021-2027, яка передбачає реалізацію спільних проєктів між українськими та польськими містами.

Переможець тендера отримає контракт на надання послуг проєктного менеджменту, які включатимуть координацію діяльності, моніторинг виконання завдань та забезпечення ефективної реалізації всіх етапів міжнародного проєкту в Івано-Франківську.