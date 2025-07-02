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Українські військові знищили понад 1100 російських окупантів за минулу добу
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Українські військові знищили понад 1100 російських окупантів за минулу добу

Автор: Петро Якимчук
02/07/2025 07:25
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Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 02.07.25, передає правда ІФ

  • особового складу / personnel – близько / about 1022090 (+1110) осіб / persons
  • танків / tanks – 10985 (+2) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22931 (+3) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 29794 (+40) од
  • РСЗВ / MLRS – 1427 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1191 (+1) од
  • літаків / aircraft – 420 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 43013 (+73)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3436 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 53786 (+90)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3921 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Орієнтовні втрати противника з 24.02.2022 до 02.07.2025.
Втрати росіян 2 липня 2025 року