У Івано-Франківську запровадять електронний квиток у приватному транспорті

Восени в “жовтих” автобусах з’являться електронні квитки
Вже з вересня мешканці Івано-Франківська, які належать до пільгових категорій, зможуть скористатися електронним квитком для проїзду в приватному транспорті.
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Про це заявив очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Правда ІФ
“Ми готуємося до впровадження електронного квитка, зокрема в приватному транспорті для пільгових категорій. Ми плануємо, щоби у вересні пільговики могли скористатися приватним транспортом повною мірою”, – повідомив Руслан Марцінків.