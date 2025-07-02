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У Івано-Франківську запровадять електронний квиток у приватному транспорті
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Івано-Франківську запровадять електронний квиток у приватному транспорті

Автор: Петро Якимчук
02/07/2025 07:54
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Восени в “жовтих” автобусах з’являться електронні квитки

Вже з вересня мешканці Івано-Франківська, які належать до пільгових категорій, зможуть скористатися електронним квитком для проїзду в приватному транспорті.

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Про це заявив очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Правда ІФ

“Ми готуємося до впровадження електронного квитка, зокрема в приватному транспорті для пільгових категорій. Ми плануємо, щоби у вересні пільговики могли скористатися приватним транспортом повною мірою”, – повідомив Руслан Марцінків.