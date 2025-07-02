У Івано-Франківську запровадять електронний квиток у приватному транспорті

Восени в “жовтих” автобусах з’являться електронні квитки

Вже з вересня мешканці Івано-Франківська, які належать до пільгових категорій, зможуть скористатися електронним квитком для проїзду в приватному транспорті.

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Про це заявив очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Правда ІФ