За змову під час тендерів дві фірми з Косівщини мають сплатити понад 400 тис грн штрафу

Антимонопольний комітет оштрафував дві будівельні компанії за змову під час участі у кількох закупівлях на Прикарпатті. Загальна суму штрафу склала 408 000 грн.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор Коломия.
Фахівці Антимонопольного комітету викрили змову двох товариств під час закупівель робіт з будівництва та реконструкції закладів освіти і медицини на Івано-Франківщині.
Йдеться про ТОВ “УКРАГРОБУД-ІНВЕСТ” і ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ОП-АРТ СТАНДАРТ”.
В АМКУ виявили, що ці дві фірми змовлялись під час їх участі у відкритих торгах на виконання робіт з:
- будівництва навчально-виховного комплексу в с. Чукалівка (Івано-Франківський район)
- будівництва критого спортивного залу в с. Космач (Косівський район)
- реконструкції приймального відділення (відділення екстреної медичної допомоги) КНП “Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня”.
Торги проводило Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області у період з вересня 2021 року по березень 2022 року.
Як встановили антимонопольники, під час підготовки та участі у торгах ТОВ “УКРАГРОБУД-ІНВЕСТ” і ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ОП-АРТ СТАНДАРТ” узгоджували свої дії, що призвело до спотворення результатів торгів.
Комітет визнав такі дії товариств порушенням конкурентного законодавства і нещодавно оштрафував їх загалом на 408000 грн.
Згідно даних на платформі youcontrol, обидві фірми зареєстровані в Косівському районі в 2017 році: ТОВ “УКРАГРОБУД-ІНВЕСТ” – в селі Кобаки (керівник – Пашко Богдан Михайлович), ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ОП-АРТ СТАНДАРТ” – в селі Прокурава (керівник Шевчук Ігор Васильович.
До слова, останню вже не вперше штрафують за змову під час тендеру. Нещодавно АМКУ викрив цю компанію на змові у закупівлі робіт з будівництва каналізації у м. Яремче.