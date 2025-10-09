ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

За змову під час тендерів дві фірми з Косівщини мають сплатити понад 400 тис грн штрафу

Автор: Уляна Роднюк
В'їздний знак Косівського району Івано-Франківщини
Антимонопольний комітет оштрафував дві будівельні компанії за змову під час участі у кількох закупівлях на Прикарпатті. Загальна суму штрафу склала 408 000 грн.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор Коломия.

Фахівці Антимонопольного комітету викрили змову двох товариств під час закупівель робіт з будівництва та реконструкції закладів освіти і медицини на Івано-Франківщині.

Йдеться про ТОВ “УКРАГРОБУД-ІНВЕСТ” і ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ОП-АРТ СТАНДАРТ”.

В АМКУ виявили, що ці дві фірми змовлялись під час їх участі у відкритих торгах на виконання робіт з:

  • будівництва навчально-виховного комплексу в с. Чукалівка (Івано-Франківський район)
  • будівництва критого спортивного залу в с. Космач (Косівський район)
  • реконструкції приймального відділення (відділення екстреної медичної допомоги) КНП “Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня”.

Торги проводило Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області у період з вересня 2021 року по березень 2022 року.

Як встановили антимонопольники, під час підготовки та участі у торгах ТОВ “УКРАГРОБУД-ІНВЕСТ” і ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ОП-АРТ СТАНДАРТ” узгоджували свої дії, що призвело до спотворення результатів торгів.

Комітет визнав такі дії товариств порушенням конкурентного законодавства і нещодавно оштрафував їх загалом на 408000 грн.

Згідно даних на платформі youcontrol, обидві фірми зареєстровані в Косівському районі в 2017 році: ТОВ “УКРАГРОБУД-ІНВЕСТ” – в селі Кобаки (керівник – Пашко Богдан Михайлович), ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ОП-АРТ СТАНДАРТ” – в селі Прокурава (керівник Шевчук Ігор Васильович.

До слова, останню вже не вперше штрафують за змову під час тендеру. Нещодавно АМКУ викрив цю компанію на змові у закупівлі робіт з будівництва каналізації у м. Яремче.

