Патрульні склали адміністративні матеріали на нетверезого водія без права керування, який спричинив ДТП

Учора на вулиці Мазепи 23-річний водій автомобіля Opel, не обравши безпечної швидкості, здійснив наїзд на припаркований Nissan.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.



Під час спілкування з керманичем інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду чоловік відмовився. До того ж з’ясувалося, що він уже позбавлений права керування транспортними засобами.

За виявлені правопорушення патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) КУпАП.