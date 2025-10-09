У Києво-Могилянській академії започаткують стипендію пам’яті воїна з Прикарпаття Остапа Бринського

Родина полеглого у російсько-українській війні учасника Революції гідності, аналітика та художника Остапа Бринського з Івано-Франківська започатковує меморіальну академічну стипендію для студентів магістерської програми “Антикорупційні студії” у Києво-Могилянській академії.

Про це повідомили на Facebook-сторінці культурно-мистецького центру освітнього закладу

Збір внесків на створення стипендії розпочнуть відкриттям виставки робіт “Алієнізація свідомості” Остапа Бринського. Вона триватиме з 14 по 31 жовтня у культурно-мистецькому центрі Києво-Могилянської академії.

“Ми експонуємо повну колекцію робіт, а також творчих текстів та інших артефактів митця і захисника. Найголовніша частина творчого доробку Остапа — картини, виконані у форматі піксель-арту, об’єднані “космічною” тематикою. “Напевно, вже варто признатися самим собі: всі ми схильні вбачати в комусь прибульців, а відтак — всі ми інколи буваємо ними”, — так Остапчик писав про винайдене ним поняття “Алієнізація свідомості”. Для мене важливо привезти ці роботи в Київ, у стіни alma-mater, де формувалися його погляди, де вирувало його життя, де він знайшов друзів і мене”, — написала дружина Остапа Бринського Младена Качурець у Facebook.

Під час відкриття виставки 14 жовтня також продаватимуть мерч з роботами Остапа Бринського. Прибуток спрямують на наповнення стипендії пам’яті воїна та митця. Благодійний внесок також можна зробити на рахунок “Києво-Могилянської фундації”.

Що відомо про Остапа Бринського

Остап Бринський — учасник Революції гідності, випускник Києво-Могилянської академії, аналітик, художник та військовослужбовець. Народився 30 липня 1987 року в Івано-Франківську в родині митця Богдана Бринського та власниці галереї-рамарні Оксани Бринської.

Зліва направо: Остап, Богдан та Тарас Бринські. Facebook/Богдан Бринський

Остап за освітою — філософ, проте він працював аналітиком у благодійному фонді “Пацієнти України” та у центрі “Антикорупційна платформа”. Також був регіональним координатором з медичних закупівель і керівником “Агенції відновлення та розвитку”.

Аналітик, художник та військовий Остап Бринський. Facebook/Ostap Brynskyi

Як митець Остап Бринський працював у стилі піксель-арту під псевдонімом Bob SP, грав на гітарі та співав.

Робота Остапа Бринського “А потім вона пішла угору”. Facebook/Bob SP

До лав Держприкордонслужби він долучився під час великої війни, боронив Донеччину. Остап Бринський прийняв свій останній бій 19 серпня 2023 року поблизу Бахмута. У нього залишилися батьки, дружина, донька, брат та дві племінниці.

Портрет Остапа Бринського. Нікіта Тітов

24 серпня з військовослужбовцем попрощалися в Івано-Франківську. Остапа Бринського поховали на території меморіального комплексу “Дем’янів Лаз”.

Зеленський посмертно нагородив воїна орденом “За мужність” III ступеня.