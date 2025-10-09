ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Коломийщині засуджено чоловіка за відкрите викрадення чужого майна

Автор: Уляна Роднюк
Засудження чоловіка за крадіжку на Коломийщині
Диван на коліщатках в темній вітальні
Прокурорами Коломийської окружної прокуратури забезпечено підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно жителя Матеївецької сільської територіальної громади. Його визнано винним у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення проти власності (ч. 4 ст. 186 КК України).

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Слідством установлено, що з метою особистого збагачення, умисно, спрямовуючи свої дії на відкрите викрадення чужого майна, підійшов до потерпілого та, розчепивши застібку на сумці останнього, обвинувачений ривком вихопив її з плеча потерпілого. Усередині сумки знаходились грошові кошти в сумі 11 000 грн.

Прокурором у суді доведено вину обвинуваченого та вироком Коломийського міськрайонного суду йому призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

