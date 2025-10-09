На Прикарпатті викрили одне з наркоугруповань (ФОТО)

Правоохоронці припинили діяльність наркоугруповань, перекрили міжнародний канал постачання наркотиків та вилучили 700 кг кратома.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Національну поліцію України.

У ході розслідування поліцейські виявили групу з 10 осіб, які займалися розповсюдженням кратому серед молоді на території Тернопільщини. Для цього вони створили Telegram-канал та під виглядом чаю збували кратом.

Також продавали наркотики в школах та розважально-відпочинкових закладах. Кожен учасник угруповання мав чітко розподілену роль: постачання, фасування, збут та контроль за коштами. За тиждень фігуранти збували близько 50 кілограмів наркотиків.

«Ми встановили, що на Тернопільщину наркотики постачали дві злочинні групи з Києва та Івано-Франківської області. Вони налагодили масштабний бізнес по всій території України, при цьому найбільший ринок збуту знаходиться саме на Тернопільщині. За пів року фігуранти продали близько 10 тонн наркотиків, заробивши 300 мільйонів гривень. Кратом на територію України завозили з-за кордону водії, які здійснюють пасажирські перевезення», – розповів начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

8 жовтня правоохоронці Тернопільщини провели масштабну спецоперацію, до якої було залучено співробітників поліції області та бійців силових спецпідрозділів поліції.

На одному із пунктів пропуску на кордоні з Україною поліцейські спільно з колегами з СБУ затримали двох водіїв, які намагалися ввезти близько 100 кг кратома. Одночасно було проведено 80 санкціонованих обшуків на території 15 областей за місцями проживання фігурантів, зберігання та розповсюдження наркотичних речовин.

«Саме завдяки пильності нашої колеги – офіцера служби освітньої безпеки – ми ліквідували цілу мережу наркобізнесу. Вона помітила дивну поведінку однієї з учениць школи, яка вказувала на те, що учениця могла перебувати під дією наркотиків, та негайно передала інформацію керівництву школи та територіальному підрозділу поліції. Це вкотре підтверджує – проєкт «Служба освітньої безпеки» необхідний та дає свої результати задля безпеки наших дітей», – додав очільник главку.

За результатами слідчих дій у порядку ст. 208 КПК України затримано 21 особу. Вилучено близько 700 кілограмів наркотичних засобів на загальну суму понад 17 мільйонів гривень, 4 автомобілі та майже 5 мільйонів гривень у різних валютах.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збутових наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) 29 фігурантам, серед яких 5 – неповнолітні. Крім того, одному зі спільників – водію – оголосили підозру за ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі – від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.