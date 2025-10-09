В Івано-Франківську нутрія з міського озера стала зіркою соцмереж

Франківська нутрія, яка оселилася на міському озері, привертає увагу місцевих мешканців і туристів. Вона не боїться людей, із задоволенням приймає частування й активно з’являється у відео в соцмережах.

На міському озері в Івано-Франківську можна спостерігати за цікавою мешканкою — нутрією, яка стала справжньою улюбленицею відвідувачів. Гризун спокійно підпливає до берега, бере їжу з рук і дозволяє себе знімати на відео, пишуть Версії.

«Тваринка не боїться людей і залюбки пригощається смаколиками від перехожих», — йдеться у повідомленнях очевидців.

Місцеві жителі називають нутрію «символом спокою» міського озера. Її відео та фотографії набирають популярності в соцмережах, зокрема в TikTok, Instagram та Facebook.

«Франківська нутрія живе своє краще життя — у воді, поруч із людьми, які щодня приходять до неї в гості», — йдеться у дописах користувачів.

Відвідувачі зазначають, що тварина поводиться спокійно, часто виходить на берег і навіть дозволяє підходити на близьку відстань. Деякі мешканці приносять їй овочі та фрукти.