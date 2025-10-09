ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Прикарпатець втратив понад 120 тисяч гривень через аферистів

Автор: Олег Мамчур
Людина в худі дивиться на смартфон
Диван на коліщатках в темній вітальні
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Продаючи товар у мережі, прикарпатець потрапив у пастку аферистів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

До поліції звернувся 64-річний житель Івано-Франківська, який став жертвою шахрайства під час продажу автомобільних сидінь в Інтернеті.

Як з’ясували правоохоронці, чоловіку в месенджері написав нібито покупець, щоб узгодити деталі купівлі. Після короткого листування аферист надіслав фішингове посилання — нібито для заповнення форми зарахування коштів за товар.

Потерпілий перейшов за ним, ввів дані своєї банківської картки та невдовзі отримав сповіщення про списання з рахунку понад 120 тисяч гривень.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Джерело(а) інформації

повідомили

СХОЖІ НОВИНИ