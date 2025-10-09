Популярна українська блогерка оголосила про вагітність

Українська блогерка та акторка Анастасія Марків повідомила, що чекає на дитину. Пише ТСН.

Про вагітність дівчина розповіла в своєму Instagram. Знаменитість опублікувала фото з тестом, на якому видно дві смужки.

"Я — горе-блогер. Ніякої інтриги, очікування чи "прогрівання" аудиторії. Довго тримала це в таємниці, бо хотіла побути в цьому стані з сім'єю. Питайте все, що цікавить — відповім у наступних відео", — написала Марків.

Нещодавно блогерка розповіла, що заручилася зі своїм коханим. Вагітність закохані планували з початку стосунків.

“Ми з початку говорили про це. Ми знали, що хочемо сім’ю. І коли дізналися про вагітність — були просто на сьомому небі від щастя”, — поділилася Настя.

Допис Анастасії Марків / © instagram.com/markiv_anastasia_

За словами інфлюенсерки, перші тижні були “максимально окриленими”, однак пізніше почався токсикоз. В коментарях до публікації фани зірки почали засипати кумирку теплими словами привітань. Зокрема до Анастасії звернулися такі знаменитості як блогер Ніколас Карма, ведуча Аліна Шаманська, журналістка Раміна Есхакзай та інші.

Анастасія Марків відома своїми гумористичними відео та саркастичними піснями. В Instagram на неї підписані понад 370 тисяч користувачів, а в TikTok — понад 2,6 мільйона. Також блогерка має акторський досвід — у 2021 році вона зіграла одну з головних ролей у фільмі “Чому я живий?” режисера Віллена Новака.