Загинув прикарпатський боєць Роман Марко

Після трьох років невідомості підтвердилась загибель воїна Марко Романа Володимировича, уродженця с. Перегінське. Проживав у м. Словʼянську та з перших днів війни пішов захищати Україну. Вважався зниклим безвісті з 28.09.2022 року.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Інну Бобнюк
“Біль… Сум… Боляче думати, що тебе немає… Схиляємо голови у скорботі…Вічний спокій твоїй душі, Романе”, – йдеться в дописі.