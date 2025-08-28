ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Загинув прикарпатський боєць Роман Марко

Автор: Уляна Роднюк
28/08/2025 19:16
Після трьох років невідомості підтвердилась загибель воїна Марко Романа Володимировича, уродженця с. Перегінське. Проживав у м. Словʼянську та з перших днів війни пішов захищати Україну. Вважався зниклим безвісті з 28.09.2022 року.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інну Бобнюк

“Біль… Сум… Боляче думати, що тебе немає… Схиляємо голови у скорботі…Вічний спокій твоїй душі, Романе”, – йдеться в дописі.

