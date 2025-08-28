На Рожнятівщині чоловік вкрав майна на 4 тисячі, продав за 300 гривень і сів у тюрму

Місцевого жителя Рожнятівщини суд визнав винним у крадіжці майна, яке він викрав у односельчанки й продав за безцінь.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор.

Як йдеться у вироку Рожнятівського районного суду, у ніч з 11 на 12 грудня 2023 року чоловік проник у господарське приміщення своєї знайомої, знаючи, що вона там не проживає. Викрав зварювальний апарат вартістю 1920 грн та електродвигун за 2000 грн. Уже наступного дня продав двигун сусідові всього за 300 гривень, а зварку сховав у подвір’ї іншої жінки. Зрештою поліція знайшла майно та повернула його власниці.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся і пояснив, що добре знав, де господиня зберігає техніку, бо не раз допомагав їй по господарству.

Попри каяття, суд врахував, що чоловік уже мав судимість за крадіжку і вчинив злочин під час воєнного стану. Його засудили до 5 років позбавлення волі. А з огляду на попередній невідбутий термін — остаточне покарання склало 5 років і 1 місяць ув’язнення.