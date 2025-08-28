У Надвірній запрацювало стаціонарне відділення паліативної допомоги. ФОТО

Тут розгорнуто 20 ліжок для дорослих та 10 – для дітей. Роботу забезпечують 4 лікарі та 16 медичних сестер.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук

Загалом паліативна допомога на Прикарпатті надається у 33 закладах охорони здоров’я, де розгорнуто майже 500 ліжок.

Стаціонар у Надвірній є віддаленим підрозділом КНП «Прикарпатський клінічний центр паліативної допомоги Івано-Франківської обласної ради», працюватиме в цілодобовому режимі.