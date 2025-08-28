ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Вхід у паліативне відділення лікарні.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Надвірній запрацювало стаціонарне відділення паліативної допомоги. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
28/08/2025 20:27
Тут розгорнуто 20 ліжок для дорослих та 10 – для дітей. Роботу забезпечують 4 лікарі та 16 медичних сестер.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук

Загалом паліативна допомога на Прикарпатті надається у 33 закладах охорони здоров’я, де розгорнуто майже 500 ліжок.

Медичний прилад на штативі у кімнаті
Довгий коридор з рослинами, вікнами та плакатами

Стаціонар у Надвірній є віддаленим підрозділом КНП «Прикарпатський клінічний центр паліативної допомоги Івано-Франківської обласної ради», працюватиме в цілодобовому режимі.

Група людей перед будівлею на відкритому повітрі.
Священник освячує будівлю з повітряними кулями

