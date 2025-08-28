У Карпатах та в Коломиї зафіксували температурні рекорди

25 серпня температура повітря на Пожежевській знизилася до максимально низького для цього дня рівня — 2,8⁰, у Коломиї — 1,6⁰ тепла.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Вночі 25 серпня температура повітря складала 2,8⁰ тепла. Це — значно нижче від попереднього рекорду в 1998 році, коли стовпчики термометрів показували 4,6⁰ тепла.

У Коломиї теж фіксували рекордно низькі для цієї пори показники. 25 серпня вночі температура повітря в місті знизилася до 1,6⁰ тепла, 26 серпня — до 2,5⁰. Попередні мінімальні показники для цих дат становили 4,8⁰ тепла у 1990 році та 4,4⁰ — у 2014.