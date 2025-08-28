ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сніголавинна станція в горах на тлі неба
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Карпатах та в Коломиї зафіксували температурні рекорди

Автор: Уляна Роднюк
28/08/2025 21:02
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

25 серпня температура повітря на Пожежевській знизилася до максимально низького для цього дня рівня — 2,8⁰, у Коломиї — 1,6⁰ тепла.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Вночі 25 серпня температура повітря складала 2,8⁰ тепла. Це — значно нижче від попереднього рекорду в 1998 році, коли стовпчики термометрів показували 4,6⁰ тепла.

У Коломиї теж фіксували рекордно низькі для цієї пори показники. 25 серпня вночі температура повітря в місті знизилася до 1,6⁰ тепла, 26 серпня — до 2,5⁰. Попередні мінімальні показники для цих дат становили 4,8⁰ тепла у 1990 році та 4,4⁰ — у 2014.

СХОЖІ НОВИНИ