ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Запалені свічки, текст: Хвилина мовчання
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську відбудеться акція-нагадування про хвилину мовчання

Автор: Уляна Роднюк
28/08/2025 21:35
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У День пам’яті полеглих воїнів України, 29 серпня, в Івано-Франківську проведуть акцію-нагадування про щоденну хвилину мовчання.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посилання на Суспільне Івано-Франківськ

Де проведуть акцію:

  • мікрорайон Пасічна — перехрестя вулиць Галицька — Тролейбусна;
  • вулиця Мазепи — перехід на міське озеро та парк;
  • перехрестя торгового центру “Велес”;
  • перехрестя торгового центру “Арсен”;
  • вулиця Січових стрільців;
  • вулиці Сорохтея, Коновальця й Бандери;
  • вокзал в напрямку вулиці Василіянок;
  • напрямок на Тисменицю, на роздоріжжі Декабристів — Тисменицька (в’їзд у Паркову алею);
  • вулиці Галицька, Василіянок, Північний бульвар;
  • житловий район Княгинин, біля моста на Пасічну;
  • ратуша — перед входом до Краєзнавчого музею.

СХОЖІ НОВИНИ