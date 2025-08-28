В Івано-Франківську відбудеться акція-нагадування про хвилину мовчання

У День пам’яті полеглих воїнів України, 29 серпня, в Івано-Франківську проведуть акцію-нагадування про щоденну хвилину мовчання.
Пише Правда.ІФ з посилання на Суспільне Івано-Франківськ
Де проведуть акцію:
- мікрорайон Пасічна — перехрестя вулиць Галицька — Тролейбусна;
- вулиця Мазепи — перехід на міське озеро та парк;
- перехрестя торгового центру “Велес”;
- перехрестя торгового центру “Арсен”;
- вулиця Січових стрільців;
- вулиці Сорохтея, Коновальця й Бандери;
- вокзал в напрямку вулиці Василіянок;
- напрямок на Тисменицю, на роздоріжжі Декабристів — Тисменицька (в’їзд у Паркову алею);
- вулиці Галицька, Василіянок, Північний бульвар;
- житловий район Княгинин, біля моста на Пасічну;
- ратуша — перед входом до Краєзнавчого музею.