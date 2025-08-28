Завод Bayraktar у Києві потрапив під удар росіян

По відомому заводу Bayraktar у Києві в ніч на 28 серпня було завдано удару.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Ігоря Зінкевича.

Зафіксовано два влучання — виробничі потужності зазнали серйозних пошкоджень. Попри війну і попередні атаки, компанія продовжувала вкладати десятки мільйонів власних коштів, навчати персонал і готувати виробництво. Більшість потужностей вже були майже готові, основний персонал завершив навчання.

І це вже четвертий удар по заводу за останні 6 місяців.