Вибух на будівлі вночі, чорний дим піднімається
Завод Bayraktar у Києві потрапив під удар росіян

Автор: Уляна Роднюк
28/08/2025 22:02
По відомому заводу Bayraktar у Києві в ніч на 28 серпня було завдано удару.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Ігоря Зінкевича.

Зафіксовано два влучання — виробничі потужності зазнали серйозних пошкоджень. Попри війну і попередні атаки, компанія продовжувала вкладати десятки мільйонів власних коштів, навчати персонал і готувати виробництво. Більшість потужностей вже були майже готові, основний персонал завершив навчання.

І це вже четвертий удар по заводу за останні 6 місяців.

