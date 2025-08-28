Руслан Марцінків закликав до заборони московського патріархату

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) суперечить національним інтересам України.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа

“Вимагаємо дійсно дієву на ділі, а не лише на словах, заборону м…сковського патріархату в нашій країні”, – йдеться в дописі.

29.08 у Гарнізонному храмі на Довженка, 2, о 10:00 годині відбудеться молитва за полеглих Героїв, які загинули у російсько-українській війні.