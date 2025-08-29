ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Орієнтовні втрати противника ЗСУ, серпень 2025.
11143 танків, 1080480 особового складу: втрати ворога станом на 29.08

Автор: Уляна Роднюк
29/08/2025 07:36
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.25.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ

особового складу / personnel – близько / about 1080480 (+850) осіб / persons
танків / tanks – 11143 (+4) од
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23191 (+6) од
артилерійських систем / artillery systems – 32125 (+61) од
РСЗВ / MLRS – 1476 (+2) од
засоби ППО / anti-aircraft systems – 1213 (+1) од
літаків / aircraft – 422 (+0) од
гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 54375 (+414)
крилаті ракети / cruise missiles – 3626 (+28)
кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
підводні човни / submarines – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 60116 (+109)
спеціальна техніка / special equipment – 3952 (+0)

