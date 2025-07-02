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Заміна свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: у Дії з’явилась нова послуга

Автор: Оксана Марушкевич
02/07/2025 18:20
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ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
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Послуга стане у пригоді у разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних.

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НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Як скористатися послугою?

  • Оберіть відповідний сервіс та вкажіть причину заміни свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, за потреби оберіть нові номерні знаки
  • Виберіть тип свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та спосіб доставки
  • Підтвердіть або оновіть контактні дані, підпишіть та оплатіть заяву протягом 24 годин

Послуга доступна, якщо вам більше 18 років, маєте податковий номер і біометричний документ у Дії, а також якщо ви власник авто, і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу уже відображається у застосунку.

  • Якщо змінюєте технічні характеристики авто (наприклад, об’єм двигуна чи тип пального), звертайтесь до сервісного центру МВС.