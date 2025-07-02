Заміна свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: у Дії з’явилась нова послуга

Послуга стане у пригоді у разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.
Як скористатися послугою?
- Оберіть відповідний сервіс та вкажіть причину заміни свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, за потреби оберіть нові номерні знаки
- Виберіть тип свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та спосіб доставки
- Підтвердіть або оновіть контактні дані, підпишіть та оплатіть заяву протягом 24 годин
Послуга доступна, якщо вам більше 18 років, маєте податковий номер і біометричний документ у Дії, а також якщо ви власник авто, і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу уже відображається у застосунку.
- Якщо змінюєте технічні характеристики авто (наприклад, об’єм двигуна чи тип пального), звертайтесь до сервісного центру МВС.