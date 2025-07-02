Заміна свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: у Дії з’явилась нова послуга

Послуга стане у пригоді у разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Як скористатися послугою?

Оберіть відповідний сервіс та вкажіть причину заміни свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, за потреби оберіть нові номерні знаки

Виберіть тип свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та спосіб доставки

Підтвердіть або оновіть контактні дані, підпишіть та оплатіть заяву протягом 24 годин

Послуга доступна, якщо вам більше 18 років, маєте податковий номер і біометричний документ у Дії, а також якщо ви власник авто, і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу уже відображається у застосунку.