У Франківську заочно судитимуть колишніх правоохоронців з Луганщини

Івано-Франківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти щодо трьох правоохоронців, які після окупації частини Луганської області у 2014 році перейшли на бік ворога.

Про це пише Правда з посиланням на прокуратуру Івано-Франківської області.

Їх судитимуть за державну зраду та коларабоційну діяльність, двом з них також інкримінують участь у терористичній організації та у діяльності незаконних збройних формувань (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України).

За даними слідства, підозрювані раніше працювали у підрозділах ГУМВС України в Луганській області. Після окупації вони розпочали службу у “псевдоправоохоронному органі так званої лнр”. Зокрема колишній заступник начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Луганського МУ ГУМВС в області обійняв посаду заступника начальника Краснолуцького відділу поліції.

Підозрювані проводять фільтраційні заходи та обшуки проукраїнського населення, а також збирають відомості про підрозділи Збройних сил України.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальних провадженнях проводили слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львів, та Управління СБУ в Івано-Франківській області. Оперативний супровід здійснювався в управлінні Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Івано-Франківська.