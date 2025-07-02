«Поховано багато Героїв»: у Вовчинцях взялися за упорядкування кладовища

У Вовчинцях провели спеціальну нараду, де обговорили план покращення стану місцевого кладовища.

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Про це міський голова Руслан Марцінків розповів під час традиційного відеовключення, пише Фіртка.

Зокрема, прийняли рішення збільшити штат працівників, відповідальних за догляд за територією, а також облаштувати додаткові доріжки для зручності відвідувачів

«Нещодавно провели нараду на Вовчинецькій горі, щоб обговорити подальші кроки з упорядкування кладовища. Прийнято рішення додати двох працівників, які будуть відповідальні за підтримку чистоти та порядку, а також зробити доріжки, щоб територія була більш доступною і доглянутою», — зазначив мер.

Посадовець підкреслив, що кладовище є місцем пам’яті багатьох мешканців села Вовчинець, зокрема і військовослужбовців, тому його гідне утримання — важливе завдання для громади.

«На кладовищі поховано багато наших Героїв, жителів Вовчинців та прилеглих мікрорайонів. Маємо докласти усіх зусиль, щоб територія була впорядкована належним чином і гідно вшанувала пам’ять тих, хто віддав своє життя за Україну», — додав міський голова.

Зі слів міського голови, у планах також продовження роботи над підтримкою інших місць поховань та меморіалів у громаді.