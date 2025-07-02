Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) воїну Миколі Худевичу

Президента Володимира Зеленського закликали присвоїти звання Героя України (посмертно) капітан-лейтенанту 73-го Морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ імені Антіна Головатого (73-й МЦСпО) Миколі Худевичу.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну петицію зареєстровано на сайті ОП.

Микола Худевич народився 9 грудня 1979 року в селі Тухля на Львівщині. У 2023 році він добровільно залишив посаду генерального директора виробничого підприємства, щоб стати на захист України.

Він пройшов багатопрофільну міжнародну підготовку: від піхотної справи та керування бойовою технікою до навчання у спеціалізованій водолазній школі.

“Завдяки високому рівню професіоналізму зарахований до елітного підрозділу – 73-го Морського центру ССО України. Спочатку Микола виконував обов’язки інструктора для новобранців, а згодом став командиром групи у складі 2-го загону. У бойових умовах неодноразово проявляв виняткову мужність, рішучість і відповідальність. Незважаючи на отримані поранення і стан здоровʼя, знову повертався на передову”, – йдеться в петиції.

Микола Худевич загинув у бою проти російських окупантів біля Рижівки на Сумщині.

Захисник у цивільному житті був ініціативним підприємцем, засновником кількох успішних компаній на Прикарпатті, а також президентом футбольного клубу “Ревера” (м. Івано-Франківськ) та активним громадським діячем.