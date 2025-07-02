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Прикарпатські патрульні виявили нетверезого водія, позбавленого права керування

Автор: Оксана Марушкевич
02/07/2025 19:59
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Учора за порушення правил дорожнього руху поліцейські зупинили автомобіль Mazda.

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Повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області

Під час спілкування з 45-річним водієм інспектори помітили у нього явні ознаки сп’яніння. Пройти медичне освідування чоловік відмовився.

До того ж під час перевірки документів з’ясувалося, що водій позбавлений права керування транспортними засобами та не має чинного страхового полісу.

Патрульні склали на громадянина адміністративні матеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) та за ст. 126 (Керування транспортним засобами без необхідних документів) КУпАП.

Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе.