У Гошеві відбувся Фестиваль карильйонного та дзвонового мистецтва. ФОТО

У неділю, 29 червня, на Ясній Горі у Гошеві відбувся Фестиваль карильйонного та дзвонового мистецтва «Дзвони Ясної Гори єднають всіх», який став не лише святом музики, а й символом єдності та підтримки.

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Про це на своїй фейсбук-сторінці розповідає міський голова Долинської громади Іван Дирів.

У рамках цього благодійного заходу було зібрано 78 320 гривень на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», що є яскравим підтвердженням того, як сила мистецтва може об’єднувати людей у благородній справі.

Цьогорічний фестиваль особливий, адже він відзначає ювілей — перший фестиваль відбувся у 2015 році, у день празника Пресвятої Євхаристії.

«Це свято завжди наповнене духовністю та теплом, а сьогодні воно стало ще більш значущим, адже ми зібралися разом, щоб вшанувати наших Героїв та висловити їм вдячність», — діляться організатори.

Карильйон — найбільший у світі музичний інструмент з хроматичним набором дзвонів, що з’єднані з клавіатурою, наповнив повітря мелодіями, які торкалися сердець всіх присутніх. Окрім традиційних церковних мелодій, на ньому виконували складні музичні композиції, що вражали своїм багатоголоссям і емоційністю.

Фестиваль зібрав талановитих музикантів з усієї країни, які подарували присутнім незабутні миті. Безумовно, зіркою фестивалю стала доцентка Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, кандидатка мистецтвознавства Ірина Рябчун.

За словами присутніх, кожен звук, кожна нота створювали атмосферу єдності та взаємопідтримки. Під час заходу люди об’єднувалися в спільному бажанні допомогти тим, хто захищає нашу країну, та підтримувати традиції, які формують нашу культуру.

«Від щирого серця дякуємо всім, хто долучився до цього важливого заходу. Нехай дзвони Ясної Гори продовжують лунати, нагадуючи нам про нашу спільну мету – мир, любов та підтримку один одного!» — складає подяку очільник міста Долина.