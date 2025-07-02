Переїхав до Франківська, щоб рятувати інших: історія 21-річного сапера з Херсонщини

21-річний Нікіта Флорецький пройшов складний шлях — від тимчасово окупованої Херсонщини до служби в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Про це пише “Галицький кореспондент” з посиланням на ГУ ДСНС Івано-Франківської області.

Сьогодні він — сапер-оператор, який бере участь у розмінуванні звільнених територій, повертаючи людям можливість жити без страху.

Після переїзду до Івано-Франківська Нікіта долучився до лав Служби порятунку. Його перша ротація у Херсонській області не лише стала випробуванням, а й підтвердила правильність обраного шляху. Кожен день на передовій — це небезпека, але й відчуття великої місії: зробити рідну землю безпечною.

«Я мрію повернутися додому і розмінувати кожен куточок своєї землі», — говорить Нікіта.

Його історія — це приклад мужності, відповідальності та справжнього патріотизму.