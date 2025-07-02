Дрони ГУР уразили нафтопереробний завод у Саратовській області

У вівторок 1 липня безпілотники Головного управління розвідки МОУ уразили нафтопереробний завод “Саратоворгсинтез” у Саратовській області.

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Про це повідомив співрозмовник УП в розвідці, пресслужба ГУР

Пізніше ГУР офіційно підтвердило ураження чергового військового об’єкта в РФ.

“Потужності цього НПЗ використовуються окупантами для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України. Підтверджено влучання по території об’єкта – зокрема пошкоджено технологічні установки. Виникла пожежа”, – йдеться зокрема в повідомленні розвідки.