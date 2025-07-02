У Франківську псевдобанкір виманив у людей майже 150 тисяч гривень

Близько 145 тисяч гривень незаконного заробітку: прикарпатські поліцейські припинили протиправну діяльність шахрая

Зловмисник під виглядом працівника банку переконував громадян, що їхні рахунки намагаються зламати та пропонував «захисний» алгоритм. У результаті шахрай збагатився на понад 145 тисяч гривень. Фігуранту слідчі повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Протиправну діяльність 32-річного уродженця Полтавської області, який тимчасово проживав в Івано-Франківську, викрили та припинили слідчі Івано-Франківського РУП спільно з оперативниками відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області, за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Івано-Франківська.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що шахрай діяв за добре відомою, але досі ефективною схемою соціальної інженерії. Під час телефонної розмови він представлявся працівником служби безпеки одного з банків і повідомляв потенційним жертвам про нібито спробу несанкціонованого зняття коштів з їхніх рахунків. Щоб “убезпечити” заощадження, аферист пропонував встановити спеціальне програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп’ютерів чи мобільних пристроїв.

Отримавши доступ, зловмисник маніпулював користувачами, аби ті надали конфіденційну інформацію: номери банківських карток, термін їх дії та CVV-коди. Надалі ці дані використовувались для несанкціонованого зняття коштів з рахунків потерпілих. Таким чином зловмиснику вдалося ошукати двох громадян, жителів Чернігівської та Донецької областей, на близько 145 тисяч гривень.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили банківські платіжні картки, мобільні телефони з додатками мобільних банкінгів, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності.

Зловмиснику слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч. 1,2 ст. 361 КК України (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт направлено до суду.