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Завтра франківці зможуть безоплатно перевірити здоров'я
Диван на коліщатках в темній вітальні

Завтра франківці зможуть безоплатно перевірити здоров’я

Автор: Олег Мамчур
23/04/2025 22:38
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В Івано-Франківську, 24 квітня, проведуть акцію під назвою “медичний четвер”.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Фіртка.

Руслан Марцінків зазначає, що можна буде безплатно перевірити здоров’я.

“Кожного останнього четверга місяця лікарі наших поліклінік безплатно перевіряють стан здоров’я жителів громади. Зазвичай це роблять у центральному ЦНАПі. Та цього разу, 24 квітня, медичний четвер буде проходити у ЦНАПі на вулиці Івана Павла ІІ, 4. З 09:00 год до 16:00 год приходьте, консультуйтесь. Будьте здорові!”, — наголошує Марцінків.