Завтра франківці зможуть безоплатно перевірити здоров’я

В Івано-Франківську, 24 квітня, проведуть акцію під назвою “медичний четвер”.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Фіртка.
Руслан Марцінків зазначає, що можна буде безплатно перевірити здоров’я.
“Кожного останнього четверга місяця лікарі наших поліклінік безплатно перевіряють стан здоров’я жителів громади. Зазвичай це роблять у центральному ЦНАПі. Та цього разу, 24 квітня, медичний четвер буде проходити у ЦНАПі на вулиці Івана Павла ІІ, 4. З 09:00 год до 16:00 год приходьте, консультуйтесь. Будьте здорові!”, — наголошує Марцінків.