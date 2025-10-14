Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова.

Президент України у соцмережах зазначив, що ухвалив рішення щодо “осіб у яких виявили російське громадянство”, не називаючи прізвища, пише НВ

Напередодні до Зеленського створили петицію з вимогою припинити українське громадянство у Труханова.

Автор звернення аргументував його тим, що журналісти неодноразово публікували матеріали про ймовірну наявність у міського голови Одеси російського громадянства.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Петиція менш як за добу зібрала 25 000 голосів, чого достатньо для розгляду главою держави.

Сам Труханов заперечує у себе громадянство рф.