Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова

Автор: Олег Мамчур
Лисий чоловік у сорочці сидить за столом
Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова.

Президент України у соцмережах зазначив, що ухвалив рішення щодо “осіб у яких виявили російське громадянство”, не називаючи прізвища, пише НВ

Напередодні до Зеленського створили петицію з вимогою припинити українське громадянство у Труханова.

Автор звернення аргументував його тим, що журналісти неодноразово публікували матеріали про ймовірну наявність у міського голови Одеси російського громадянства.

Петиція менш як за добу зібрала 25 000 голосів, чого достатньо для розгляду главою держави.

Сам Труханов заперечує у себе громадянство рф.

