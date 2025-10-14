Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова.
Президент України у соцмережах зазначив, що ухвалив рішення щодо “осіб у яких виявили російське громадянство”, не називаючи прізвища, пише НВ
Напередодні до Зеленського створили петицію з вимогою припинити українське громадянство у Труханова.
Автор звернення аргументував його тим, що журналісти неодноразово публікували матеріали про ймовірну наявність у міського голови Одеси російського громадянства.
Петиція менш як за добу зібрала 25 000 голосів, чого достатньо для розгляду главою держави.
Сам Труханов заперечує у себе громадянство рф.