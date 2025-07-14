Зеленський запропонував Свириденко очолити Уряд

Президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєр-міністерці Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

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Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

“Починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом”, — сказав президент.

Зеленський заслухав доповідь Свириденко про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, досягнутих під час конференції з відновлення України в Римі.

“Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства. Обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати власне виробництво зброї”, — зазначив він.

Раніше президент України Зеленський повідомляв, що новим послом у США може стати міністр оборони Рустем Умєров. За словами президента, це означатиме перестановки в уряді.

Кандидатуру чинного прем’єра Шмигаля можуть винести на посаду міністра оборони замість Рустема Умєрова, якого номінуватимуть на посаду посла України в США.

Крім Шмигаля, на посаду очільника Міноборони розглядали міністра внутрішніх справ Клименка та віцепремʼєра-міністра цифрової трансформації Федорова.