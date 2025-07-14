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У Коломиї мама військового Олена Федосюк працює з ветеранами. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Коломиї мама військового Олена Федосюк працює з ветеранами. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
14/07/2025 17:52
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Уже рік коломиянка Олена Федосюк займається реабілітацією ветеранів у басейні. Каже, вода все вирівнює. У воді легше сприймати біль, можна більше розслабитися й зробити вправи, які у спортзалі будуть надто важкими.

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Тренерською роботою пані Олена займається уже три роки, відколи її син пішов на фронт. Попросив взяти його учнів, а рік тому вона додала ще й реабілітацію військових. Каже, тепер це її місія – аби хлопці мали можливість на якісне життя після поранень, пише Репортер.