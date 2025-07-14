На Прикарпатті від лептоспірозу помер хлопець

У червні до обласної лікарні на діаліз потрапив хлопець з гострою нирковою недостатністю. Його намагалися врятувати упродовж доби, та, на жаль, зусилля лікарів були марними.

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Медики запідозрили лептоспіроз, і це підтвердив Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб, провівши реакцію мікроскопічної аглютинації, повідомили у КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради.

«Цього сезону на діалізі ми мали двох пацієнтів з лептоспірозом з важким перебігом, де була приєднана ниркова недостатність, так як ми маємо апарати штучної нирки і проводимо замісну ниркову терапію», – розповідає лікарка-анестезіологиня відділення анестезіології та інтенсивної терапії Центру нефрології далізу та трансплантації Тетяна Карач.

Одного пацієнта вдалося врятувати. «Якщо вчасно провести лікування, то це дозволяє нам допомогти, але важкість стану залежить від виді збудника, яких є досить багато й не всі призводять до ниркової недостатності», – пояснює лікарка.

Найчастіше важкі форми викликає лептоспіра іктерогеморагіка (Leptospira icterohaemorrhagiae). Тепер треба бути особливо пильними, оскільки хвороба має сезонність, в основному її випадки трапляються в літньо-осінній період.

Лептоспіроз – це хвороба з групи особливо небезпечних інфекцій. «Це є зооноз, тобто лептоспірозом люди заражаються від тварин, але від людини до людини хвороба не передається, – каже Тетяна Карач. – Шлях зараження може бути як аліментарний (пов’язаний з харчуванням), так і контактний, бо лептоспіри можуть заражати людину навіть через здорову непошкоджену шкіру, наприклад, там, де є стояча якась вода».

У відділенні інтенсивної терапії є 10 стаціонарних ліжок, 6 з яких реанімаційні. Заповненість практично зажди стовідсоткова, а іноді, як-от зараз, доводиться надавати допомогу навіть більшій кількості пацієнтів, адже ургенція не передбачає черг. Амбулаторно ж в Центрі нефрології, діалізу та трансплантації приймають до 160-ти пацієнтів, які приходять на діаліз із дому.

«У нас є всі види замісної ниркової терапії, тобто гемодіаліз, перитонеальний діаліз та за потреби робимо трансплантацію нирки, – ділиться Тетяна Карач. – Ми маємо найсучасніше обладнання, таке, яке використовується всюди в світі. Маємо дві установки очистки води, які забезпечують адекватний діаліз. У відділенні є 33 апарати штучної нирки, завляки чому працюємо як з амбулаторними пацієнтами, так і з «гострими». Ми можемо проводити на наших апаратах гемофільтрацію, гемодіафільтрацію, гемоперфузію. Також маємо сучасний апарат плазмаферезу».

Якщо пацієнт знаходиться на амбулаторному діалізі, то зазвичай це сеанси тричі на тиждень по чотири години. Мінімальна доза діалізу – 12 годин на тиждень. За необхідності вона може коригуватися. Натомість для хворих в інтенсивній палаті процедура може неперервно тривати й 72 години, і більше – завдяки апарату постійної гемофільтрації.

Які пацієнти зазвичай опиняються у відділенні інтенсивної терапії? «Дуже великий відсоток – це сепсиси. Тобто поліорганна недостатність, спричинена будь-якою стартовою патологією. Всі ці пацієнти переходять через нас, так як штучна нирка є тільки у нас».